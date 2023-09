Poétiques de l’instant 92 Rue de Monts Montbazon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

QUATUOR VOCE Sarah Dayan, violon – Cécile Roubin, violon – Lydia Shelley, violoncelle – Guillaume Becker, alto Quatuor à cordes n. 18 K. 464 de Mozart, Quatuor à cordes en fa majeur de Ravel.

Samedi 2023-12-16 19:30:00

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



QUATUOR VOCE Sarah Dayan, violin – Cécile Roubin, violin – Lydia Shelley, cello – Guillaume Becker, viola Mozart String Quartet n. 18 K. 464, Ravel String Quartet in F major QUATUOR VOCE Sarah Dayan, violín – Cécile Roubin, violín – Lydia Shelley, violonchelo – Guillaume Becker, viola Cuarteto de cuerda n. 18 K. 464 de Mozart, Cuarteto de cuerda en fa mayor de Ravel QUATUOR VOCE Sarah Dayan, Violine – Cécile Roubin, Violine – Lydia Shelley, Violoncello – Guillaume Becker, Viola Streichquartett Nr. 18 KV 464 von Mozart, Streichquartett in F-Dur von Ravel

