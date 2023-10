Afterwork “Antoine Garrel” au Château d’Artigny 92 Rue de Monts Montbazon, 8 décembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Afterwork Antoine Garrel, Dj batteur percussionniste. Evenement caritatif au profit de l’association des familles victimes des accidents de la circulation..

Vendredi 2023-12-08 19:30:00 fin : 2023-12-08 . .

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Afterwork Antoine Garrel, Dj drummer percussionist. Charity event to benefit the association of families who are victims of traffic accidents.

Afterwork Antoine Garrel, Dj baterista percusionista. Acto benéfico a favor de la Asociación de Familias de Accidentados de Tráfico.

Afterwork Antoine Garrel, Dj Schlagzeuger und Percussionist. Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der Vereinigung der Familien, die Opfer von Verkehrsunfällen sind.

Mise à jour le 2023-10-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme