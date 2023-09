Django Rheinardt et Louis Armstrong 92 Rue de Monts Montbazon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Montbazon Django Rheinardt et Louis Armstrong 92 Rue de Monts Montbazon, 2 décembre 2023, Montbazon. Montbazon,Indre-et-Loire ROMAIN VUILLEMIN QUARTET Romain Vuillemin, guitare, chant – Noé Codjia, trompette – Edouard Pennes, contrebasse – Julien Cattiaux, guitare rythmique OEuvres de D. Reinhardt, L. Armstrong, C. Porter, F. Waller.

Samedi 2023-12-02 19:30:00 fin : 2023-12-02 . .

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



ROMAIN VUILLEMIN QUARTET Romain Vuillemin, guitar, vocals – Noé Codjia, trumpet – Edouard Pennes, double bass – Julien Cattiaux, rhythm guitar Works by D. Reinhardt, L. Armstrong, C. Porter, F. Waller ROMAIN VUILLEMIN QUARTET Romain Vuillemin, guitarra, voz – Noé Codjia, trompeta – Edouard Pennes, contrabajo – Julien Cattiaux, guitarra rítmica Obras de D. Reinhardt, L. Armstrong, C. Porter, F. Waller ROMAIN VUILLEMIN QUARTET Romain Vuillemin, Gitarre, Gesang – Noé Codjia, Trompete – Edouard Pennes, Kontrabass – Julien Cattiaux, Rhythmusgitarre Werke von D. Reinhardt, L. Armstrong, C. Porter, F. Waller

