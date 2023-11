Marché complice 92 Rue de Monts Montbazon, 26 novembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Remy Giraud organise son 11e Marché Complice en 3 ans ! Ce marché de producteurs a lieu au Château d’Artigny. Des Chefs seront également présents pour cuisiner le panier de courses des visiteurs s’ils le souhaitent. 4 conférences sont prévues : la spiruline, le miel, le thé français, le climat.

Dimanche 2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Remy Giraud organizes his 11th Marché Complice in 3 years! This farmers’ market takes place at the Château d’Artigny. Chefs will also be on hand to cook visitors’ shopping baskets if they wish. 4 conferences are planned: spirulina, honey, French tea and climate

Remy Giraud organiza su 11º Marché Complice en 3 años Este mercado de agricultores tiene lugar en el Château d’Artigny. También habrá chefs que cocinarán las cestas de la compra de los visitantes que lo deseen. están previstas 4 conferencias: la espirulina, la miel, el té francés y el clima

Remy Giraud veranstaltet seinen 11. Marché Complice in drei Jahren! Dieser Bauernmarkt findet im Château d’Artigny statt. Es werden auch Küchenchefs anwesend sein, die den Einkaufskorb der Besucher kochen, wenn diese es wünschen. es sind 4 Konferenzen geplant: Spirulina, Honig, französischer Tee, Klima

Mise à jour le 2023-11-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme