Déambulation gourmande autour de la courge 92 Rue de Monts Montbazon, 25 novembre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

Rendez-vous à « Le Plaisir du Maraicher » à Larçay avec Yohan et Mariama Blanchard pour la visite de leur production de courges. Ils proposent une agriculture saine et variée sans traitement chimique. Profitez ensuite d’une parenthèse gastronomique et gourmande au Château d’Artigny à Montbazon..

Samedi 2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-25 15:30:00. 55 EUR.

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Meet Yohan and Mariama Blanchard at « Le Plaisir du Maraicher » in Larçay for a tour of their squash production. They offer healthy, varied farming without chemical treatments. Then enjoy a gastronomic interlude at Château d’Artigny in Montbazon.

Conozca a Yohan y Mariama Blanchard en « Le Plaisir du Maraicher », en Larçay, para visitar su producción de calabaza. Ofrecen una agricultura sana y variada, sin tratamientos químicos. A continuación, disfrute de un interludio gastronómico en el Château d’Artigny, en Montbazon.

Treffen Sie sich in « Le Plaisir du Maraicher » in Larçay mit Yohan und Mariama Blanchard, um ihre Kürbisproduktion zu besichtigen. Sie bieten eine gesunde und abwechslungsreiche Landwirtschaft ohne chemische Behandlung an. Genießen Sie anschließend eine gastronomische Auszeit mit Gaumenfreuden im Château d’Artigny in Montbazon.

Mise à jour le 2023-11-08 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme