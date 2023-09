Promenade musicale de Vivaldi à Rachmaninov 92 Rue de Monts Montbazon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Montbazon Promenade musicale de Vivaldi à Rachmaninov 92 Rue de Monts Montbazon, 18 novembre 2023, Montbazon. Montbazon,Indre-et-Loire Ensemble DAPHNIS. Perrine Chapoutot, flûte – Iris Daverio, flûte – Alec Fukuda, violoncelle – Hans-Ljuben Richard, alto – Thibault Maurin, piano – Adrien Gey, piano OEuvres de Vivaldi, Mozart, Debussy, Rachmaninov.

Samedi 2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . .

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ensemble DAPHNIS. Perrine Chapoutot, flute – Iris Daverio, flute – Alec Fukuda, cello – Hans-Ljuben Richard, viola – Thibault Maurin, piano – Adrien Gey, piano Works by Vivaldi, Mozart, Debussy, Rachmaninov Ensemble DAPHNIS. Perrine Chapoutot, flauta – Iris Daverio, flauta – Alec Fukuda, violonchelo – Hans-Ljuben Richard, viola – Thibault Maurin, piano – Adrien Gey, piano Obras de Vivaldi, Mozart, Debussy, Rachmaninov Ensemble DAPHNIS. Perrine Chapoutot, Flöte – Iris Daverio, Flöte – Alec Fukuda, Cello – Hans-Ljuben Richard, Viola – Thibault Maurin, Klavier – Adrien Gey, Klavier Werke von Vivaldi, Mozart, Debussy, Rachmaninov Mise à jour le 2023-09-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu 92 Rue de Monts Adresse 92 Rue de Monts Ville Montbazon Departement Indre-et-Loire Lieu Ville 92 Rue de Monts Montbazon latitude longitude 47.27972;0.6903

92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbazon/