Festival des jeunes talents Syrinx 92 Rue de Monts Montbazon, 28 octobre 2023, Montbazon.

Montbazon,Indre-et-Loire

L’association Syrinx, dont le but est de promouvoir la musique auprès d’un large public et le château d’Artigny s’associent pour deux journées consacrées aux jeunes talents. Cette année, le Festival Syrinx a 5 ans. Il met toujours en avant les jeunes musiciens issus pour la plupart de la région..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . .

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Syrinx association, whose aim is to promote music to a wide audience, and the Château d?Artigny join forces for two days devoted to young talent. This year, the Syrinx Festival turns 5. It always puts the spotlight on young musicians, most of them from the region.

La asociación Syrinx, cuyo objetivo es promover la música entre un público amplio, y el Château d’Artigny unen sus fuerzas durante dos días dedicados a los jóvenes talentos. Este año, el Festival Syrinx cumple 5 años. Siempre pone el foco en los jóvenes músicos, la mayoría de ellos procedentes de la región.

Der Verein Syrinx, dessen Ziel es ist, die Musik bei einem breiten Publikum zu fördern, und das Schloss Artigny schließen sich für zwei Tage zusammen, die jungen Talenten gewidmet sind. Dieses Jahr wird das Syrinx-Festival fünf Jahre alt. Es stellt stets junge Musiker in den Vordergrund, die größtenteils aus der Region stammen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme