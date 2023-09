Echos de bohème 92 Rue de Monts Montbazon Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Montbazon Echos de bohème 92 Rue de Monts Montbazon, 7 octobre 2023, Montbazon. Montbazon,Indre-et-Loire Efim ZOUBRITSKI, violon – Alissa ZOUBRITSKI, piano OEuvres de Enescu, Dinicu, Monti, Csampai.

Samedi 2023-10-07 19:30:00 fin : 2023-10-07 . .

92 Rue de Monts

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Efim ZOUBRITSKI, violin – Alissa ZOUBRITSKI, piano Works by Enescu, Dinicu, Monti, Csampai Efim ZOUBRITSKI, violín – Alissa ZOUBRITSKI, piano Obras de Enescu, Dinicu, Monti, Csampai Efim ZOUBRITSKI, Violine – Alissa ZOUBRITSKI, Klavier Werke von Enescu, Dinicu, Monti, Csampai

92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire