Octobre Rose vau salon de coiffure JNY’S Hair Style à Sainte-Foy-La-Grande 92 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 14 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Le salon de coiffure « JNY’S Hair de Style » vous propose pour Octobre Rose un make up / coiffure + portrait photo de 10h à 18h30.

1 portrait 13 X 18 cm (imprimé en haute définition sur place) + portrait « challenge » (version numérique).

Tarif : 15€ (10€ sont reversés à la Ligue contre le cancer Comité Gironde).

Le portrait challenge sera posté sur les réseaux sociaux..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:30:00. .

92 rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The « JNY’S Hair de Style » hair salon is offering a make-up / hairstyle + photo portrait from 10am to 6:30pm for Pink October.

1 portrait 13 X 18 cm (printed in high definition on site) + « challenge » portrait (digital version).

Price: ?15 (?10 donated to the Ligue contre le cancer Comité Gironde).

The challenge portrait will be posted on social networks.

El salón de peluquería « JNY’S Hair de Style » ofrece un maquillaje / peluquería + retrato fotográfico para Octubre Rosa de 10h a 18h30.

1 retrato 13 X 18 cm (impreso en alta definición in situ) + retrato « desafío » (versión digital).

Precio: 15 euros (10 euros donados a la Ligue contre le cancer Comité Gironde).

El retrato « desafío » se publicará en las redes sociales.

Der Friseursalon « JNY’S Hair de Style » bietet Ihnen im Rahmen des Rosa Oktobers von 10 Uhr bis 18.30 Uhr ein Make-up / Frisur + Porträtfoto an.

1 Porträt 13 x 18 cm (vor Ort in hoher Auflösung ausgedruckt) + Porträt « Challenge » (digitale Version).

Preis: 15? (10? gehen an die Krebsliga Gironde).

Das Challenge-Porträt wird in den sozialen Netzwerken gepostet.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT du Pays Foyen