Spectacle > Tiga 92 Rue de la Mairie Moyon Villages, 7 octobre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Dans le cadre du festival Histoire(s) d’en découdre, organisé par le Département de la Manche et la Bibliothèque Départementale, rendez-vous le 7 octobre prochain à la médiathèque de Moyon-Villages pour assister au spectacle « TIGA » de Florence Férin.

Public : Pour les enfants de 1 à 5 ans

Gratuit – Réservation obligatoire.

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 11:00:00. .

92 Rue de la Mairie

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



As part of the Histoire(s) d’en découdre festival, organized by the Département de la Manche and the Bibliothèque Départementale, join us on October 7 at the Moyon-Villages media library for Florence Férin’s show « TIGA ».

Public: For children aged 1 to 5

Free admission – Reservation required

En el marco del festival Histoire(s) d’en découdre, organizado por el Département de la Manche y la Bibliothèque Départementale, únase a nosotros el 7 de octubre en la mediateca de Moyon-Villages para asistir a la representación de « TIGA » de Florence Férin.

Público: niños de 1 a 5 años

Gratuito – Reserva obligatoria

Im Rahmen des Festivals Histoire(s) d’en découdre, das vom Département de la Manche und der Bibliothèque Départementale organisiert wird, treffen Sie sich am 7. Oktober in der Mediathek von Moyon-Villages, um der Aufführung « TIGA » von Florence Férin beizuwohnen.

Publikum: Für Kinder von 1 bis 5 Jahren

Kostenlos – Reservierung erforderlich

