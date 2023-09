Dans les coulisses de l’e-sport 92 Rue de la Mairie Moyon Villages, 7 octobre 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Dans le cadre de la fête de la science, rendez-vous à la médiathèque de Moyon villages pour assister à une conférence de William De Moor, doctorant au centre de recherche en économie et management (CREM). Il parlera des stratégies des clubs et le modèle économique de l’industrie de l’e-sport professionnel français.

Gratuit – Sur inscription..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 15:00:00. .

92 Rue de la Mairie

Moyon Villages 50860 Manche Normandie



As part of the Fête de la science, join us at the Moyon villages media library for a talk by William De Moor, PhD student at the CREM (Centre de recherche en économie et management). He will talk about club strategies and the economic model of the French professional e-sports industry.

Free – Registration required.

Como parte de la Fiesta de la Ciencia, acércate a la mediateca de Moyon villages para asistir a una charla de William De Moor, estudiante de doctorado en el Centre de Recherche en Economie et Management (CREM). Hablará sobre las estrategias de los clubes y el modelo económico de la industria profesional francesa de los deportes electrónicos.

Inscripción gratuita.

Im Rahmen des Wissenschaftsfestes treffen Sie sich in der Mediathek von Moyon villages zu einem Vortrag von William De Moor, Doktorand am Centre de recherche en économie et management (CREM). Er wird über die Strategien der Vereine und das Wirtschaftsmodell der professionellen E-Sport-Industrie in Frankreich sprechen.

Kostenlos – Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche