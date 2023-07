Exposition de l’atelier Carillon céramique 92 rue de la Mairie Moyon Villages, 8 juillet 2023, Moyon Villages.

Moyon Villages,Manche

Rendez-vous à la médiathèque de Moyon Villages pour l’exposition de céramiques du carillon céramique de Marigny le Lozon de Aurélie Challes.

Vernissage le samedi 8 juillet à 11h.

Exposition visible jusqu’au 5 août aux heures d’ouverture..

Vendredi 2023-07-08 fin : 2023-08-05 . .

92 rue de la Mairie

Moyon Villages 50420 Manche Normandie



Visit the Moyon Villages media library for an exhibition of ceramics by Aurélie Challes from the Carillon céramique de Marigny le Lozon.

Opening on Saturday, July 8 at 11am.

Exhibition on view until August 5, during opening hours.

Reúnase con Aurélie Challes en la mediateca de Moyon Villages para asistir a una exposición de cerámicas del carillón cerámico de Marigny le Lozon.

Inauguración el sábado 8 de julio a las 11h.

Exposición abierta hasta el 5 de agosto en horario de apertura.

Treffpunkt in der Mediathek von Moyon Villages für die Keramikausstellung des keramischen Windspiels von Marigny le Lozon von Aurélie Challes.

Vernissage am Samstag, den 8. Juli um 11 Uhr.

Die Ausstellung ist bis zum 5. August während der Öffnungszeiten zu sehen.

