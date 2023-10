Stage théâtre 92 Rue de Bielle Serres-Castet, 25 octobre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Arts Muse et Vous organise, un stage de théâtre pour les 7-13 ans, pause pique-nique sur place..

2023-10-25 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

92 Rue de Bielle

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Arts Muse et Vous organizes a theater workshop for 7-13 year-olds, with a picnic break on site.

Arts Muse et Vous organiza un taller de teatro para niños de 7 a 13 años, con una pausa para picnic in situ.

Arts Muse et Vous organisiert einen Theaterkurs für 7- bis 13-Jährige, Picknickpause vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN