Chants de Noël à Gardanne 92 avenue Léo Lagrange Gardanne, 15 décembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

En décembre, la tournée des Chants de Noël proposée par le Département des Bouches-du-Rhône vient animer les villes et villages de Provence pour célébrer la période de l’Avent.

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 00:00:00. .

92 avenue Léo Lagrange Maison du Peuple

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In December, the Carols de Noël tour organized by the Bouches-du-Rhône department brings the towns and villages of Provence to life to celebrate the Advent season

En diciembre, la gira Carols de Noël, organizada por el departamento de Bouches-du-Rhône, anima las ciudades y pueblos de Provenza para celebrar el Adviento

Die vom Département Bouches-du-Rhône organisierte Tournee der Weihnachtslieder führt im Dezember durch die Städte und Dörfer der Provence, um die Adventszeit zu feiern

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme de Gardanne