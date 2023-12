Atelier de cuisine de Noël 92 Avenue Jean Moulin Romans-sur-Isère, 20 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00

Atelier participatif de pâtisserie de Noël saine anti-inflammatoire avec goûter-dégustation.



Biscuits et chocolats de Noël, recettes sans gluten, alternatives aux laitages et aux sucres.



Association Santé Joyeuse : infos et résas au 06 89 94 17 88.

.

92 Avenue Jean Moulin Association Santé Joyeuse

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



