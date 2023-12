L’AMBITION DÉVORANTE 92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir, 26 janvier 2024, Montval-sur-Loir.

Montval-sur-Loir Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26 21:45:00

L’AMBITION DÉVORANTE.

Par l’Ensemble Poursuite

L’arrivée d’une nouvelle serveuse ambitieuse à la voix d’or bouleverse la petite équipe d’un restaurant célèbre pour ses soirées lyriques.

Au carrefour du théâtre de boulevard, de l’opéra-bouffe et du dîner-concert, l’Ambition Dévorante transcrit les codes du vaudeville, ses quiproquos et sa folie, dans le cadre d’un dîner pensé sur-mesure pour mettre le goût au diapason des oreilles. Conçue pour intégrer pleinement le spectateur, la mise en scène survitaminée convoque les chefs d’œuvres des grands maîtres du genre comme Offenbach, Lecoq ou Varney, pour vous faire rire et vivre une expérience unique !

Conception Elise Martineau, Laure Petit, Félix Benati, Marin Planque et Edouard Monjanel

Direction artistique Edouard Monjanel

Texte Clément Kalsa

Musiques Jacques Offenbach, Louis Varney, Charles Lecoq

Décors Florentin Jeanneau

Lumières Marilou Boulay

Avec Laure Petit, Élise Martineau, Lucas Belkhiri, Édouard Monjanel et Maxime Saiü.

92 Avenue Jean Jaurès LA CASTÉLORIENNE – CENTRE DE CULTURES

Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire