Exposition internationale de Minéraux et Fossiles 92, Avenue du Professeur Tixier Bourgoin-Jallieu, samedi 2 mars 2024.

Bourgoin-Jallieu Isère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

C’est reparti pour nouvelle exposition Minéraux et Fossiles de Bourgoin-Jallieu, notre 47ème exposition pour ravir une nouvelle fois les yeux des petits et grands.

Présentation et vente de minéraux et fossiles.

92, Avenue du Professeur Tixier Salle Polyvalente

Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes mineraux.bourgoinjallieu@gmail.com



