Sainte-genevieve-des-bois Opération nettoyage Essonne Verte Essonne Propre à Sainte Geneviève des Bois 2023 91700, Sainte Geneviève des Bois Sainte Geneviève des Bois, 7 octobre 2023, Sainte Geneviève des Bois. Opération nettoyage Essonne Verte Essonne Propre à Sainte Geneviève des Bois 2023 Samedi 7 octobre, 09h00 91700, Sainte Geneviève des Bois Se réunir sur place, Avenue Jacques Duclos face au stade d’atlhétisme au rond point et avenue du Canal à Sainte Geneviève des Bois.

Prévoir vêtements et chaussures adaptés

Gants de protection fournis. 91700, Sainte Geneviève des Bois Avenue Jacques Duclos Sainte Geneviève des Bois 91700 essonne [{« type »: « phone », « value »: « 0628280154 »}, {« type »: « email », « value »: « alain.perisse@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Essonne, Sainte-genevieve-des-bois Autres Lieu 91700, Sainte Geneviève des Bois Adresse Avenue Jacques Duclos Ville Sainte Geneviève des Bois Departement essonne latitude longitude 45.788292;3.293672

