Randonnée pédestre au Domaine Duffau 915 Route de Barat Gaillac, 21 octobre 2023, Gaillac.

Gaillac,Tarn

Randonnée pédestre encadrée de 8 km dans le vignoble gaillacois. Dégustation de vins à l’arrivée. Gratuit et ouvert à tous..

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 13:00:00. .

915 Route de Barat Domaine Duffau

Gaillac 81600 Tarn Occitanie



Supervised 8 km hike in the Gaillac vineyards. Wine tasting on arrival. Free and open to all.

Paseo supervisado de 8 km por los viñedos de Gaillac. Degustación de vinos a la llegada. Gratuito y abierto a todos.

Begleitete Wanderung von 8 km durch die Weinberge von Gaillac. Weinprobe bei der Ankunft. Kostenlos und für alle offen.

Mise à jour le 2023-09-04 par Maison des Vins de Gaillac