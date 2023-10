Paysages d’automne et champignons 91410 Dourdan, France Dourdan Catégories d’Évènement: Dourdan

Essonne Paysages d’automne et champignons 91410 Dourdan, France Dourdan, 28 octobre 2023, Dourdan. Paysages d’automne et champignons Samedi 28 octobre, 12h30 91410 Dourdan, France Tarifs : adulte 16€ ; enfant (12 ans ou moins) 12€ Partez à la recherche des champignons poussant en automne dans les sous-bois et les pinèdes sableuses de la forêt de Dourdan parée de ses couleurs d’automne. Grâce à une fiche d’identification illustrée vous apprendrez à les distinguer avec méthode. Vous découvrirez également leur écologie particulière, ainsi que les arbres et les différents milieux forestiers auxquels ils sont associés. Prévoir un pique-nique !

Durée : 6h

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Activité organisée par Richard – Guide nature et accompagnateur en montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/paysages-d-automne-et-champignons

