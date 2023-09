Concert Keram 914 route de la Bastidonne Pertuis, 13 octobre 2023, Pertuis.

Pas de scène, pas de rideau, pas de coulisses, les musiciens sont avec vous, tout près, en vrai. Un moment unique de partage et de convivialité avec Keram, le plus grand ensemble de musique traditionnelle arménienne de France..

2023-10-13 19:30:00 fin : 2023-10-13 21:00:00. EUR.

914 route de la Bastidonne Sévan Parc Hôtel

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



No stage, no curtain, no backstage: the musicians are with you, up close and personal. A unique moment of sharing and conviviality with Keram, France’s largest traditional Armenian music ensemble.

No hay escenario, ni telón, ni bastidores: los músicos están con usted, de cerca y en persona. Un momento único para compartir y convivir con Keram, el mayor conjunto de música tradicional armenia de Francia.

Keine Bühne, kein Vorhang, keine Kulissen, die Musiker sind bei Ihnen, ganz nah, in echt. Ein einzigartiger Moment des Teilens und der Geselligkeit mit Keram, dem größten Ensemble für traditionelle armenische Musik in Frankreich.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de Tourisme de Pertuis