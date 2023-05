LA PINK 914, route de la Bastidonne, 13 juillet 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

SAMEDI 13 JUILLET > LA EST DE RETOUR ⚪️

Chaque 13 juillet, le restaurant l’Olivier se transforme en club à ciel ouvert. Cette année rendez-vous avec :

• SYNAPSON

• KIARA

• CEBB B2B & GREG DELON.

2023-07-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-13 04:00:00. EUR.

914, route de la Bastidonne Sevan Parc Hôtel – Restaurant l’Olivier

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



SATURDAY JULY 13 > LA EST DE RETOUR?

Every July 13, the Olivier restaurant is transformed into an open-air club. This year it’s time for :

? SYNAPSON

? KIARA

? CEBB B2B & GREG DELON

SÁBADO 13 DE JULIO > LA EST DE RETOUR?

Cada 13 de julio, el restaurante Olivier se transforma en un club al aire libre. Este año es el turno de :

? SYNAPSON

? KIARA

? CEBB B2B & GREG DELON

SAMSTAG, 13. JULI > LA IST WIEDER DA?

Jeden 13. Juli verwandelt sich das Restaurant l’Olivier in einen Open-Air-Club. In diesem Jahr treffen wir uns mit :

? SYNAPSON

? KIARA

? CEBB B2B & GREG DELON

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme de Pertuis