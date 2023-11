MARCHE DE NOEL DE LA FERME D’AMEREY 911 grande rue d’Amerey Xertigny, 23 décembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

La ferme d’Amerey organise son premier marché de Noël le samedi 23 décembre!

Un dernier cadeau à acheter? Un dernier repas à organiser? Ou juste passer un temps festif en famille ou entre amis? Cette journée est faite pour vous!

Venez avec votre plus beau pull de noël!. Tout public

Samedi 2023-12-23 11:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. 0 EUR.

911 grande rue d’Amerey

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Ferme d’Amerey is holding its first Christmas market on Saturday, December 23!

One last gift to buy? One last meal to organize? Or just want to spend some festive time with family and friends? This is the day for you!

Come along in your best Christmas sweater!

Amerey Farm celebra su primer mercado navideño el sábado 23 de diciembre

¿Un último regalo que comprar? ¿Una última comida que organizar? ¿O simplemente quiere pasar unas fiestas con la familia y los amigos? ¡Este es tu día!

Ven con tu mejor jersey navideño

Der Bauernhof Amerey organisiert am Samstag, den 23. Dezember seinen ersten Weihnachtsmarkt!

Noch ein letztes Geschenk kaufen? Ein letztes Essen organisieren? Oder einfach nur eine festliche Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen? Dann ist dieser Tag genau das Richtige für Sie!

Bringen Sie Ihren schönsten Weihnachtspullover mit!

Mise à jour le 2023-11-13 par OT EPINAL ET SA REGION