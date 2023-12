XMAS MARKET À L’HOTEL DU PARC D’HOSSEGOR 911 Avenue du Touring Club de France Soorts-Hossegor, 16 décembre 2023, Soorts-Hossegor.

Soorts-Hossegor Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-17

L’hôtel du Parc d’Hossegor nouvel écrin pour le Xmas Market.

L’hôtel du Parc d’Hossegor nouvel écrin pour le Xmas Market

32 créateurs locaux vous accueilleront les 16 et 17 décembre pour vous faire faire de belles découvertes et peut être aussi de beaux cadeaux de Noël éthiques.

Une sélection d’une trentaine de créateurs et artistes réunis pour le week end, ainsi que des ateliers. Un week-end convivial où il fait bon faire ses derniers achats de Noël ou simplement se balader en famille ou entre ami(e)s, et profiter du lieu et de la vue par la même occasion.

Un week end festif et chaleureux, au bord du lac, pour faire plaisir ou se faire plaisir en cette dernière ligne droite avant Noel.

Samedi 16 décembre de 10h-20h dimanche 17 décembre 10h-18h

Hotel du Parc, 40150 Hossegor

Entrée libre et Gratuite

911 Avenue du Touring Club de France Hôtel du Parc

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Hossegor