Saint-Lô,Manche

Dans le cadre du festival « Les rendez-vous soniques », rendez-vous au parc des expositions de Saint-Lô, pour un concert du groupe Ko Ko Mo.

Impossible d’être passé.e à côté de la reprise rock de Last Night a DJ Saved My Life signé KO KO MO ! Le duo nantais de rock moderne et explosif est composé de deux bêtes de scène : Warren (guitare, chant) et Kevin « K20 » (batterie, choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Leur nouvel album Need Some Mo’, non content d’enfoncer le clou, opère en un crissement de riffs, synonyme d’un retour aux sources même du rock ! À travers des assauts soniques débridés et de trépidantes rythmiques, Warren et Kevin font preuve d’une extravagance ébouriffante et d’une incandescence rare. En plus de fédérer les amateurs du genre, le savoir-faire électrifiant de ce détonnant duo séduit avec succès la nouvelle génération et les médias de tous horizons.

KO KO MO rejoint ainsi la programmation de la dernière soirée au Parc des expositions en se produisant avant Izïa, pour un virage résolument rock, foisonnant d’énergie, pour toujours plus de son, plus de rock, plus d’hymnes à faire bouger des foules entières !

Le festival « Les Rendez-vous Soniques » est un événement organisé par le Normandy , Scène de Musiques ACtuelles qui bénéficie du soutien du Ministère de la Culture, de la Région Normandie, du Conseil départemental de la Manche, de la Ville de Saint-Lô et de Saint-Lô Agglo..

910a Rue de Torigni

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the « Les Rendez-vous Soniques » festival, head to Saint-Lô’s Parc des Expositions for a concert by the Ko Ko Mo group.

It’s impossible to miss KO KO MO’s rock cover of Last Night a DJ Saved My Life! This explosive modern rock duo from Nantes is made up of two stage animals: Warren (guitar, vocals) and Kevin « K20 » (drums, backing vocals). Together, they’re the fury of life. Still following in the footsteps of their 70s heroes, they subtly transcend their influences to offer us classic rock with a vintage feel, yet undeniably contemporary. Their new album, Need Some Mo? not only drives the point home, it does so with a crunch of riffs, synonymous with a return to the very roots of rock! Through unbridled sonic assaults and hectic rhythms, Warren and Kevin demonstrate a breathtaking extravagance and rare incandescence. This electrifying duo has not only won over fans of the genre, but also the new generation and the media.

KO KO MO joins the line-up for the last evening at the Parc des expositions, performing before Izïa, for a resolutely rock turn, bursting with energy, for ever more sound, more rock, more anthems to get whole crowds moving!

The « Rendez-vous Soniques » festival is organized by Normandy , Scène de Musiques ACtuelles and supported by the French Ministry of Culture, the Normandy Region, the Conseil départemental de la Manche, the Ville de Saint-Lô and Saint-Lô Agglo.

En el marco del festival « Les Rendez-vous Soniques », acuda al Parque de Exposiciones de Saint-Lô para asistir al concierto del grupo Ko Ko Mo.

Es imposible perderse la versión rock de KO KO MO de Last Night a DJ Saved My Life Este explosivo dúo de rock moderno de Nantes está formado por dos animales de escenario: Warren (guitarra, voz) y Kevin « K20 » (batería, coros). Los dos tienen muchas ganas de vivir. Siguiendo los pasos de sus héroes de los 70, trascienden sutilmente sus influencias para ofrecernos un rock clásico con un toque vintage innegablemente contemporáneo. Su nuevo álbum Need Some Mo? no sólo da en el clavo, sino que también es un regreso a las raíces del rock A través de ataques sónicos desenfrenados y ritmos trepidantes, Warren y Kevin demuestran una extravagancia salvaje y una incandescencia poco común. Además de conquistar a los amantes del género, el saber hacer electrizante de este dúo explosivo seduce a las nuevas generaciones y a los medios de comunicación de todo el mundo.

KO KO MO se une al cartel de la última noche en el Parque de Exposiciones, actuando antes que Izïa, para un giro decididamente rockero, rebosante de energía, para más sonido, más rock, ¡más himnos para hacer moverse a las multitudes!

El festival Rendez-vous Soniques está organizado por Normandy, Scène de Musiques ACtuelles, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Región de Normandía, el Consejo Departamental de Manche, la Ciudad de Saint-Lô y Saint-Lô Agglo.

Im Rahmen des Festivals « Les rendez-vous soniques » treffen Sie sich im Parc des expositions in Saint-Lô zu einem Konzert der Gruppe Ko Ko Mo.

Die Rock-Coverversion von Last Night a DJ Saved My Life von KO KO MO ist nicht zu übersehen! Das moderne und explosive Rock-Duo aus Nantes besteht aus zwei Bühnentieren: Warren (Gitarre, Gesang) und Kevin « K20 » (Schlagzeug, Chor). Zu zweit ist es die Wut des Lebens. Immer auf den Spuren ihrer Helden aus den 70ern, transzendieren sie auf subtile Weise ihre Einflüsse, um uns einen « Classic Rock » mit Vintage-Allüren zu bieten, der dennoch unbestreitbar aktuell ist. Ihr neues Album Need Some Mo? legt nicht nur den Finger in die Wunde, sondern auch in die Wunde der Riffs, was eine Rückkehr zu den Wurzeln des Rock bedeutet! Mit ungezügelten Klangattacken und hektischen Rhythmen zeigen Warren und Kevin eine atemberaubende Extravaganz und ein seltenes Glühen. Das elektrifizierende Können dieses explosiven Duos begeistert nicht nur die Fans des Genres, sondern auch die neue Generation und die Medien in aller Welt.

KO KO MO treten am letzten Abend im Parc des Expositions vor Izïa auf, was eine entschiedene Wende zum Rock bedeutet, voller Energie, für noch mehr Sound, noch mehr Rock, noch mehr Hymnen, die ganze Menschenmengen in Bewegung bringen!

Das Festival « Les Rendez-vous Soniques » wird von Normandy , Scène de Musiques ACtuelles organisiert und vom Kulturministerium, der Region Normandie, dem Conseil départemental de la Manche, der Stadt Saint-Lô und Saint-Lô Agglo unterstützt.

