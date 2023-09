Concert > Pomme 910a Rue de Torigni Saint-Lô, 10 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Dans le cadre du festival « Les rendez-vous soniques », rendez-vous le 10 novembre prochain au parc des expositions de Saint-Lô, pour un concert de Pomme.

Après s’être fait rare depuis plus de 2 ans, il a sorti son nouvel album en mars et prend la route pour venir à la rencontre de ses innombrables fans. Aujourd’hui, Zola, ce sont plus de 478 millions de vues cumulées sur YouTube et 4 millions d’auditeur•rices mensuels sur Spotify !

Alors qu’elle remporte le prix de l’Artiste féminine aux Victoires de la Musique en février 2021, Pomme s’attèle à l’écriture des titres de l’album Consolation qui succèdera en août 2022 à son deuxième album Les Failles paru en 2019, et acclamé depuis. Attirée par l’électronique, Pomme se tourne vers l’artiste Flavien Berger pour l’accompagner dans cette voie encore inconnue. S’opère alors un « alignement des planètes », comme elle le dit, et tous deux co-réalisent l’album dans la campagne québécoise durant un mois. À la différence des Failles, l’album qui voit le jour ne porte pas sur « ce qui ne va pas » mais plutôt sur « ce qui fait du bien ».

Si Les Failles marquait assurément une forte émancipation de Pomme qui s’érigeait comme seule autrice et compositrice de son disque, Consolation s’impose comme une marche plus haute encore que franchit l’artiste et productrice, assurée et déterminée à prouver que ses ressources sont loin d’être épuisées. Oeuvre au charme alambiqué, la Consolation est une joie qui provient nécessairement d’une peine, et, de ses belles cendres, renaît Pomme !

L’intégralité des deux concerts sera traduite en direct en Langue des Signes Française par des chansigneur.ses du collectif 10 doigts en cavale.

Le festival « Les Rendez-vous Soniques » est un événement organisé par le Normandy , Scène de Musiques ACtuelles qui bénéficie du soutien du Ministère de la Culture, de la Région Normandie, du Conseil départemental de la Manche, de la Ville de Saint-Lô et de Saint-Lô Agglo..

910a Rue de Torigni

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



As part of the « Les Rendez-vous Soniques » festival, join us on November 10 at the Parc des Expositions in Saint-Lô for a concert by Pomme.

After making himself scarce for over 2 years, he released his new album in March, and is now hitting the road to meet his countless fans. Today, Zola has over 478 million cumulative views on YouTube and 4 million monthly listeners on Spotify!

While winning the Female Artist award at the Victoires de la Musique awards in February 2021, Pomme set about writing the tracks for the album Consolation, which would succeed her acclaimed second album Les Failles, released in 2019, in August 2022. Attracted by electronic music, Pomme turned to artist Flavien Berger to accompany her down this still unknown path. An « alignment of the planets » occurred, as she puts it, and the two co-produced the album over a month in the Quebec countryside. Unlike Les Failles, the new album is not about « what’s wrong », but rather about « what’s right ».

If Les Failles marked a strong emancipation for Pomme, who set herself up as the sole author and composer of her album, Consolation is an even higher step taken by the artist and producer, confident and determined to prove that her resources are far from exhausted. A work of convoluted charm, Consolation is a joy that necessarily stems from sorrow, and from its beautiful ashes, Pomme is reborn!

Both concerts will be translated live into Langue des Signes Française by singers from 10 doigts en cavale.

The « Rendez-vous Soniques » festival is organized by Normandy , Scène de Musiques ACtuelles, with the support of the Ministry of Culture, the Normandy Region, the Conseil départemental de la Manche, the Ville de Saint-Lô and Saint-Lô Agglo.

En el marco del festival « Les Rendez-vous Soniques », acuda el 10 de noviembre al Parque de Exposiciones de Saint-Lô para asistir a un concierto de Pomme.

Tras más de dos años de ausencia, en marzo publicó su nuevo álbum y sale a la carretera para reunirse con sus innumerables fans. Actualmente, Zola tiene más de 478 millones de visitas acumuladas en YouTube y 4 millones de oyentes mensuales en Spotify

Mientras ganaba el premio Artista Femenina en los premios Victoires de la Musique en febrero de 2021, Pomme estaba ocupada escribiendo temas para el álbum Consolation, que seguiría a su aclamado segundo álbum Les Failles, publicado en 2019, en agosto de 2022. Atraída por la música electrónica, Pomme recurrió al artista Flavien Berger para que la acompañara por este camino aún desconocido. Fue entonces cuando los planetas « se alinearon », como ella dice, y ambos pasaron un mes coproduciendo el álbum en la campiña de Quebec. A diferencia de Les Failles, el nuevo álbum no trata de « lo que está mal », sino de « lo que se siente bien ».

Si Les Failles supuso sin duda una fuerte emancipación para Pomme, que se erigió en única autora y compositora de su álbum, Consolation destaca como un paso aún más alto dado por la artista y productora, segura y decidida a demostrar que sus recursos están lejos de agotarse. Obra de encanto enrevesado, Consolation es una alegría que nace necesariamente del dolor, y de sus bellas cenizas, ¡Pomme renace!

Ambos conciertos serán traducidos en directo a la Langue des Signes Française por cantantes de 10 doigts en cavale.

El festival Rendez-vous Soniques está organizado por Normandy , Scène de Musiques ACtuelles, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Región de Normandía, el Conseil départemental de la Manche, la Ciudad de Saint-Lô y Saint-Lô Agglo.

Im Rahmen des Festivals « Les rendez-vous soniques » treffen Sie sich am 10. November im Parc des expositions in Saint-Lô zu einem Konzert von Pomme.

Nachdem er sich seit über zwei Jahren rar gemacht hatte, veröffentlichte er im März sein neues Album und macht sich nun auf den Weg, um seine unzähligen Fans zu treffen. Heute hat Zola mehr als 478 Millionen Aufrufe auf YouTube und 4 Millionen monatliche Hörer auf Spotify!

Als sie im Februar 2021 bei den Victoires de la Musique den Preis als weibliche Künstlerin gewann, schrieb Pomme an den Songs für das Album Consolation, das im August 2022 auf ihr zweites, 2019 erschienenes und gefeiertes Album Les Failles folgen sollte. Pomme fühlte sich von der Elektronik angezogen und wandte sich an den Künstler Flavien Berger, der sie auf diesem noch unbekannten Weg begleiten sollte. Es kam zu einer « Planetenkonstellation », wie sie es nennt, und die beiden arbeiteten einen Monat lang in der ländlichen Umgebung von Québec an dem Album mit. Im Gegensatz zu Les Failles geht es auf dem Album nicht um das, was nicht stimmt, sondern um das, was gut tut.

Während Les Failles zweifellos eine starke Emanzipation von Pomme bedeutete, die sich als alleinige Autorin und Komponistin ihres Albums etablierte, ist Consolation eine noch höhere Stufe, die die Künstlerin und Produzentin selbstbewusst und entschlossen erklimmt, um zu beweisen, dass ihre Ressourcen noch lange nicht erschöpft sind. Trost ist eine Freude, die zwangsläufig aus einem Schmerz entsteht, und aus ihrer schönen Asche wird Pomme wiedergeboren

Die beiden Konzerte werden von Chansignern des Kollektivs 10 doigts en cavale live in französische Gebärdensprache übersetzt.

Das Festival « Les Rendez-vous Soniques » wird vom Normandy , Scène de Musiques ACtuelles, organisiert und vom Kulturministerium, der Region Normandie, dem Conseil départemental de la Manche, der Stadt Saint-Lô und Saint-Lô Agglo unterstützt.

