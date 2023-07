Bal Trad Folk avec les Gars’ziers 910 rue du Toumassou Marnac, 17 juillet 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

Venez guincher au son de la musique traditionnelle folklorique des Gars’ziers du Trad!

Deux accordéons diatoniques, une percussion, une mandoline et une guitare pour vous embarquer dans l’univers de la musique Trad occitane: Valses, scotthish et autres mazurkas.

Venez denser et venez sans complexe.

Pour le repas, on vous propose un menu complet avec Gaspacho, en entrée, EN plat au choix aneau à la broche ou jambon à la ficelle ou grillades végétariennes accompagnées de Haricots couenne et pommes de terre sarladaises. Et en dessert, gâteau aux noix, glace vanille avec caramel beurre salé. Buvette de boissons artisanales sur place: bières artisanales, vins de producteurs, jus de pomme, kombutcha, sirops de producteurs

PAF 5€ pour l’entrée au bal seul

Fomrule Bal+Menu 25€ (adultes) 10€ (enfants)

n’hésitez pas à réserver.

2023-07-17 fin : 2023-07-17 . EUR.

910 rue du Toumassou

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and sway to the traditional folk music of Les Gars’ziers du Trad!

Two diatonic accordions, a percussion instrument, a mandolin and a guitar take you into the world of Occitan Trad music: waltzes, scotthishes and mazurkas.

Come denser and come unabashedly.

For your meal, we offer a full menu with Gaspacho as starter, EN dish of your choice, spit-roasted lamb or ham à la ficelle, or vegetarian grilled meats with Haricots couenne and Sarladaises potatoes. And for dessert, walnut cake with vanilla ice cream and salted butter caramel. On-site refreshment bar with craft beers, local wines, apple juice, kombutcha and local syrups

PAF 5? for ball admission only

Fomrule Ball+Menu 25? (adults) 10? (children)

don’t hesitate to book

¡Venga a mecerse al ritmo de la música folclórica tradicional de los Gars’ziers du Trad!

Dos acordeones diatónicos, un instrumento de percusión, una mandolina y una guitarra le adentrarán en el universo de la música occitana Trad: valses, scotthishes y mazurcas.

Venga más denso y sin complejos.

Para comer, le proponemos un menú completo con Gaspacho como entrante, ES plato a elegir: cordero asado o jamón à la ficelle o parrilladas vegetarianas acompañadas de Haricots couenne y patatas Sarladaises. Y de postre, tarta de nueces con helado de vainilla y caramelo de mantequilla salada. Bar de refrescos in situ con bebidas tradicionales: cervezas artesanales, vinos locales, zumo de manzana, kombutcha, siropes locales, etc

Entrada 5? sólo para el baile

Baile de Fomrule+Menú 25? (adultos) 10? (niños)

no dude en reservar

Lassen Sie sich von der traditionellen Volksmusik der Gars’ziers du Trad zum Tanzen bringen!

Zwei diatonische Akkordeons, ein Schlagzeug, eine Mandoline und eine Gitarre entführen Sie in die Welt der okzitanischen Volksmusik: Walzer, Schottisch und andere Mazurkas.

Kommen Sie dicht und kommen Sie ohne Komplexe.

Zum Essen bieten wir Ihnen ein komplettes Menü mit Gaspacho als Vorspeise und einem Hauptgericht nach Wahl an, z. B. Dössel am Spieß oder Schinken an der Schnur oder vegetarische Grillspezialitäten mit Bohnen und Kartoffeln aus Sarladais. Und als Nachtisch Walnusskuchen, Vanilleeis mit Karamell und gesalzener Butter. Getränkeausschank mit handwerklich hergestellten Getränken: handwerklich hergestellte Biere, Weine von Erzeugern, Apfelsaft, Kombutcha, Sirupe von Erzeugern

PAF 5? für den Eintritt zum Ball allein

Fomrule Ball+Menü 25? (Erwachsene) 10? (Kinder)

zögern Sie nicht zu reservieren

