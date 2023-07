Boria’ndola: Bal Folk Forro avec Mara des Bois et repas campagnard avec cochon à la broche, volailles à la ficelle ou grillades végétariennes 910 rue de Toumassou Marnac, 24 juillet 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

Mara des Bois vient souffler un peu d’air des montagnes Pyrénéennes, pour vous faire gigoter aux rythmes du forró ainsi que du folk d’Occitanie et d’ailleurs ! Deux voix, des percussions, le violon et l’accordéon qui discutent et se baladent de forró en mazurkas, de valses en xotes… Les Mara Ariégeoises vous embarquent dans des couleurs variées,mêlant l’énergie à la sensibilité. Douceur, ivresse, jubilation !

Possibilité de repas avec Menu Campagnard : Entrée, Plat (cochon à la broche ou volailles à la ficelle ou grillades végétariennes) et Dessert

Formule entrée au Bal + menu complet 25 €

Entrée au bal seul 5 €

Buvette sur place avec bières artisanales, vins de producteurs, cidre, jus de pomme, kombutcha et sirops de producteur.

N’hésitez pas à réserver 06.62.05.45.26.

La Boria’ndola

910, route de Toumassou

24 220 MARNAC.

910 rue de Toumassou

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mara des Bois breathes a little Pyrenean mountain air, and gets you moving to the rhythms of forró and folk from Occitanie and beyond! Two voices, percussion, violin and accordion, chatting and wandering from forró to mazurkas, waltzes to xotes… Les Mara Ariégeoises take you on a journey of varied colors, mixing energy and sensitivity. Sweetness, intoxication, jubilation!

Meals available with the Country Menu: Starter, Main Course (spit-roasted pork or poultry à la ficelle or vegetarian grilled meats) and Dessert

Entrée au Bal + full menu 25 ?

Ball admission only 5 ?

On-site refreshment bar with craft beers, local wines, cider, apple juice, kombutcha and local syrups.

Don’t hesitate to book 06.62.05.45.26.

La Boria’ndola

910, route de Toumassou

24 220 MARNAC

Mara des Bois te trae un poco de aire de los Pirineos para que te muevas al ritmo del forró y de la música folclórica de Occitania y de otras regiones Dos voces, percusión, violín y acordeón charlando al son del forró y las mazurcas, los valses y los xotes… Les Mara Ariégeoises le llevarán en un viaje de colores variados, mezclando energía y sensibilidad. ¡Dulzura, embriaguez, júbilo!

Comidas disponibles con Menú Campestre: Entrante, Plato Principal (asado de cerdo o aves a la ficelle o parrilladas vegetarianas) y Postre

Entrada al Baile + menú completo 25 ?

Sólo entrada al baile 5

Bar de refrescos in situ con cervezas artesanales, vinos locales, sidra, zumo de manzana, kombutcha y siropes locales.

No dudes en reservar en el 06.62.05.45.26.

La Boria’ndola

910, route de Toumassou

24 220 MARNAC

Mara des Bois bläst ein wenig Luft aus den Bergen der Pyrenäen, um Sie zu den Rhythmen des Forró sowie des Folk aus Okzitanien und anderen Ländern zappeln zu lassen! Zwei Stimmen, Schlagzeug, Geige und Akkordeon, die sich unterhalten und von Forró zu Mazurkas, von Walzer zu Xotes… wandern. Die Mara Ariégeoises nehmen Sie mit auf eine Reise durch die verschiedensten Farben, die Energie und Sensibilität miteinander verbinden. Sanftheit, Trunkenheit, Jubel!

Möglichkeit einer Mahlzeit mit Menu Campagnard: Vorspeise, Hauptgericht (Schwein am Spieß oder Geflügel an der Schnur oder vegetarische Grillspezialitäten) und Dessert

Eintrittskarte zum Ball + komplettes Menü 25 ?

Eintritt zum Ball nur 5 ?

Getränkeausschank vor Ort mit handwerklich gebrauten Bieren, Erzeugerweinen, Cidre, Apfelsaft, Kombutcha und Sirupen von Erzeugern.

Zögern Sie nicht zu reservieren 06.62.05.45.26.

La Boria’ndola

910, Straße von Toumassou

24 220 MARNAC

