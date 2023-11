Délices et Savoirs 910 Rue de Torigni Saint-Lô, 25 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Un moment de partage en famille, mêlant compétition, découvertes gastronomiques, et plaisir gustatif.

Rejoignez-nous pour vivre une journée riche en saveurs et en convivialité.

Concours – Démonstration – Boutique solidaire – Jeux et animations – Scène musicale.

RDV : Parc des expositions de Saint-Lô.

2023-11-25 09:30:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

910 Rue de Torigni

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



A family day out, combining competition, gastronomic discoveries and gustatory pleasure.

Join us for a day rich in flavors and conviviality.

Competitions – Demonstrations – Solidarity store – Games and entertainment – Musical stage.

RDV: Saint-Lô Exhibition Center

Una jornada familiar que combina competición, descubrimientos gastronómicos y placer culinario.

Acompáñenos en una jornada llena de sabor y convivencia.

Concursos – Demostraciones – Tienda solidaria – Juegos y animaciones – Escenario musical.

RDV: Centro de Exposiciones de Saint-Lô

Ein gemeinsamer Moment mit der Familie, der Wettbewerb, gastronomische Entdeckungen und Geschmackserlebnisse miteinander verbindet.

Kommen Sie zu uns und erleben Sie einen Tag voller Geschmack und Geselligkeit.

Wettbewerbe – Vorführungen – Solidaritätsladen – Spiele und Animationen – Musikbühne.

RDV: Messegelände in Saint-Lô

