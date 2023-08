L’Electro Batucaddie, du son à l’amusique, spectacle musical de la Compagnie Les Bruits Sonnants 910 route de Toumassou Marnac, 30 août 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

Pour cette soirée familiale de fin d’été, on se donne rendez-vous pour découvrir L’Electro Batucaddie de la Compagnie Les Bruits Sonnants.

Mr Roux, professeur d’éveil musical itinérant, pour petites et grandes oreilles, embarque les passants pour un voyage musical festif et enivrant,.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 . .

910 route de Toumassou

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For this end-of-summer family evening, let’s get together to discover L’Electro Batucaddie by Compagnie Les Bruits Sonnants.

Mr Roux, an itinerant early-learning music teacher for young and old alike, takes passers-by on a festive and exhilarating musical journey,

Para esta velada familiar de fin de verano, venga a descubrir L’Electro Batucaddie de la Compagnie Les Bruits Sonnants.

El Sr. Roux, profesor de música ambulante para grandes y pequeños, llevará a los transeúntes a un viaje musical festivo y emocionante,

Für diesen Familienabend am Ende des Sommers haben wir uns verabredet, um die Electro Batucaddie der Compagnie Les Bruits Sonnants zu entdecken.

Herr Roux, ein reisender Lehrer für musikalische Früherziehung für kleine und große Ohren, nimmt die Passanten mit auf eine festliche und berauschende musikalische Reise,

Mise à jour le 2023-08-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne