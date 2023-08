Concert Blues avec Denis Cook lundi 28 août à partir de 19h 910 route de Toumassou Marnac, 28 août 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

Concert Blues avec Denis Cook lundi 28 août à partir de 19h

Plus besoin de vous présenter Denis Cook… Figure incontournable du blues, il sillonne le Périgord depuis longtemps pour nous offrir un blues pur et puissant avec pour seule compagne sa guitare..

910 route de Toumassou

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Blues concert with Denis Cook Monday August 28 from 7pm

Denis Cook needs no introduction… A key figure in the blues scene, he’s been criss-crossing the Périgord region for many years, playing pure, powerful blues with just his guitar.

Concierto de blues con Denis Cook el lunes 28 de agosto a partir de las 19.00 horas

Denis Cook no necesita presentación… Figura clave del blues, lleva mucho tiempo recorriendo la región del Périgord, tocando un blues puro y potente con la única compañía de su guitarra.

Blues-Konzert mit Denis Cook Montag, 28. August, ab 19 Uhr

Denis Cook muss man Ihnen nicht mehr vorstellen… Er ist eine unumgängliche Figur des Blues und reist seit langem durch das Périgord, um uns einen reinen und kraftvollen Blues zu bieten, wobei seine Gitarre seine einzige Begleiterin ist.

