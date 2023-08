Concert The Strange Doors et Contes et Légendes sonore avec Haya 910 route de Toumassou Marnac, 23 août 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

A l’image de leur idole, les Strange Doors crée l’hystérie chez leur fan… Si vous ne les connaissez pas, venez et si vous les connaissez, venez quand même. Ils vont mettre le feu !!!

18h Ouverture des portes

18h30 Contes et Légendes sonores avec Haya (Chant’Al de Lumière d’ânes)

Haya, passeuse de.

2023-08-23

910 route de Toumassou

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Like their idol, the Strange Doors create hysteria among their fans… If you don’t know them, come, and if you do, come anyway. They’re going to set the place on fire!

6pm Doors open

6:30 pm Sound Tales and Legends with Haya (Chant’Al de Lumière d’ânes)

Haya, passers-by of

Al igual que su ídolo, los Strange Doors crean histeria entre sus fans… Si no los conoce, venga, y si los conoce, venga igualmente. Lo van a petar todo

18.00 h Apertura de puertas

18.30 h Cuentos y leyendas con Haya (Chant’Al de Lumière d’ânes)

Haya, transeúnte de

Genau wie ihr Idol sorgen die Strange Doors für Hysterie bei ihren Fans… Wenn Sie sie nicht kennen, kommen Sie, und wenn Sie sie kennen, kommen Sie trotzdem. Sie werden ein Feuer entfachen!!!

18h Öffnung der Türen

18.30 Uhr Märchen und Klanglegenden mit Haya (Chant’Al de Lumière d’ânes)

Haya, Passeuse de

