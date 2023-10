Vide ta chambre : Vide grenier spécial enfant 910 Route de Dausse Trémons, 12 novembre 2023, Trémons.

Trémons,Lot-et-Garonne

Vide ta chambre – Vide grenier spécial enfant par l’Association des parents d’élèves Dausse-Massoulès-Trémons. Vente de vêtements 0 à 16 ans, jeux, jouets, DVD, CD, livre, jeux d’éveils…

Buvette, crêpes et gaufres sur place..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

910 Route de Dausse Salle des fêtes – Mairie

Trémons 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Empty your room – Special children’s garage sale by the Dausse-Massoulès-Trémons Parents’ Association. Sale of clothing for ages 0 to 16, games, toys, DVDs, CDs, books, early learning games, etc.

Refreshment bar, pancakes and waffles on site.

Vide ta chambre – Venta especial de garaje para niños de la Asociación de Padres Dausse-Massoulès-Trémons. Venta de ropa de 0 a 16 años, juegos, juguetes, DVD, CD, libros, juegos de aprendizaje precoz, etc.

Refrescos, tortitas y gofres in situ.

Vide ta chambre – Flohmarkt speziell für Kinder, veranstaltet von der Elternvereinigung Dausse-Massoulès-Trémons. Verkauf von Kleidung von 0 bis 16 Jahren, Spielen, Spielzeug, DVDs, CDs, Büchern, Lernspielen…

Getränke, Crêpes und Waffeln vor Ort.

