Conférence : Le paradoxe du rire, de la joie à la haine 91, rue Montplaisir Valence, 10 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le rire est une construction culturelle qui varie d’une époque et d’une culture à l’autre et dont les significations et les fonctions sont multiples. Tantôt joyeux, tantôt sarcastique, voire haineux, le rire est un objet de pensée complexe..

2023-10-10 19:30:00 fin : 2023-10-10 . EUR.

91, rue Montplaisir Salle de conférence, Institution Notre Dame Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Laughter is a cultural construct that varies from one era and culture to the next, and has multiple meanings and functions. Sometimes joyful, sometimes sarcastic, even hateful, laughter is a complex object of thought.

La risa es una construcción cultural que varía de una época y cultura a otra, y tiene muchos significados y funciones. A veces alegre, a veces sarcástica, incluso odiosa, la risa es un complejo objeto de pensamiento.

Lachen ist ein kulturelles Konstrukt, das von Epoche zu Epoche und von Kultur zu Kultur variiert und dessen Bedeutungen und Funktionen vielfältig sind. Mal fröhlich, mal sarkastisch oder gar hasserfüllt, ist das Lachen ein komplexes Denkobjekt.

