Votre navette pour la fête du ventre à partir Doudeville, Yerville et Yvetot 91 Rue Ferdinand Lechevallier Yvetot, 14 octobre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Dans le cadre de la fête du ventre qui se déroulera à Rouen du 14 au 15 octobre, des navettes en autocar sont à votre disposition à partir de Doudeville, Yerville et Yvetot.

Réservez dès maintenant vos billets..

Samedi 2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

91 Rue Ferdinand Lechevallier

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



As part of the belly festival taking place in Rouen from October 14 to 15, coach shuttles are available from Doudeville, Yerville and Yvetot.

Book your tickets now.

Con motivo del festival del vientre que se celebra en Ruán del 14 al 15 de octubre, se organizan lanzaderas de autocares desde Doudeville, Yerville e Yvetot.

Reserve ya sus billetes.

Im Rahmen des Bauchfestes, das vom 14. bis 15. Oktober in Rouen stattfindet, stehen Ihnen Bus-Shuttles von Doudeville, Yerville und Yvetot aus zur Verfügung.

Buchen Sie schon jetzt Ihre Fahrkarten.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche