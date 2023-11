BRADERIE BERGERE DE FRANCE 91 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc, 10 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Braderie chez Bergère de France !

Vente directe de pelotes, pièces uniques tricotées main, prêt-à-porter, kits à broder, librairie et mercerie à prix réduits.

Accès par le côté livraison de l’usine. Parking du supermarché Auchan à proximité.. Tout public

Dimanche 2023-11-10 09:00:00 fin : 2023-11-11 19:00:00. .

91 Rue Ernest Bradfer

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Braderie at Bergère de France!

Direct sale of balls, hand-knitted one-offs, ready-to-wear, embroidery kits, bookshop and haberdashery at reduced prices.

Access from the delivery side of the factory. Auchan supermarket parking lot nearby.

Liquidación en Bergère de France

Venta directa de ovillos, piezas únicas tejidas a mano, prêt-à-porter, kits de bordado, librería y mercería a precios reducidos.

Acceso por la entrada de la fábrica. Aparcamiento del supermercado Auchan en las inmediaciones.

Ausverkauf bei Bergère de France!

Direktverkauf von Knäueln, handgestrickten Einzelstücken, Konfektionskleidung, Sticksets, Buchhandlungen und Kurzwaren zu reduzierten Preisen.

Zugang über die Anlieferungsseite der Fabrik. Parkplatz des Auchan-Supermarkts in der Nähe.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT SUD MEUSE