Rencontre avec Flore Bargain 91 rue du sablar Castets, 1 décembre 2023, Castets.

Castets,Landes

La lumière du dinosaure est une traversée initiatique, un questionnement sur l’effondrement en cours. Flore, à travers son livre nous donne des outils pour agir, prendre soin de soi et du vivant.

Venez la rencontrer pour une interview suivi d’un moment d’échanges autour de son livre et de cette thématique.

Informations au 07 64 07 95 33 ou contact@fish-castets.fr.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:00:00. .

91 rue du sablar Halle du partage

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



La lumière du dinosaure is an initiatory journey, a questioning of the collapse in progress. Through her book, Flore gives us the tools to act, to take care of ourselves and of living things.

Come and meet her for an interview, followed by a discussion about her book and this theme.

Information on 07 64 07 95 33 or contact@fish-castets.fr

La lumière du dinosaure es un viaje iniciático, un cuestionamiento del colapso en curso. A través de su libro, Flore nos da las herramientas para actuar, para cuidarnos a nosotros mismos y a todos los seres vivos.

Venga a conocerla para una entrevista, seguida de una charla sobre su libro y el tema.

Para más información, llame al 07 64 07 95 33 o contact@fish-castets.fr

Das Licht des Dinosauriers ist eine Initiationsreise, eine Hinterfragung des laufenden Kollapses. Flore gibt uns mit ihrem Buch Werkzeuge an die Hand, um zu handeln, auf sich selbst und die Lebewesen zu achten.

Treffen Sie sie zu einem Interview und tauschen Sie sich anschließend über ihr Buch und das Thema aus.

Informationen unter 07 64 07 95 33 oder contact@fish-castets.fr

Mise à jour le 2023-10-25 par Côte Landes Nature Tourisme