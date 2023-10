Conférence sur le harcèlement scolaire 91 rue du sablar Castets, 17 novembre 2023, Castets.

Castets,Landes

Comprendre pour mieux prévenir et agir.

Vous êtes parent? enseignant? en charge des groupes d’enfants, alors vous êtes concernés.

Venez à la soirée proposée par Almudena Vaquerizo Gilsanz, intervenante en milieu scolaire depuis plus de 10 ans, elle pourra clarifier vos questions.

Prix libre (suggestion 10 €)

Informations au 07 64 07 95 33 ou contact@fish-castets.fr.

2023-11-17 20:00:00

91 rue du sablar Halle du partage

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Understanding for better prevention and action.

If you’re a parent? a teacher? in charge of groups of children, then you’re concerned.

Come and join Almudena Vaquerizo Gilsanz, who has been working in schools for over 10 years, for an evening where she’ll be able to clarify your questions.

Free admission (suggestion 10 ?)

Information on 07 64 07 95 33 or contact@fish-castets.fr

Comprender para prevenir y actuar mejor.

Si es usted padre, profesor o responsable de un grupo de niños, seguro que está preocupado.

Acompañe a Almudena Vaquerizo Gilsanz, que trabaja en la escuela desde hace más de 10 años, y podrá responder a todas sus preguntas.

Entrada gratuita (sugerencia 10€)

Información en el 07 64 07 95 33 o en contact@fish-castets.fr

Verstehen, um besser vorbeugen und handeln zu können.

Sie sind Eltern, Lehrer oder betreuen eine Gruppe von Kindern, dann sind Sie betroffen.

Kommen Sie zu diesem Abend mit Almudena Vaquerizo Gilsanz, die seit über 10 Jahren in Schulen arbeitet und Ihre Fragen klären kann.

Preis frei (Vorschlag 10?)

Informationen unter 07 64 07 95 33 oder contact@fish-castets.fr

Mise à jour le 2023-10-25 par Côte Landes Nature Tourisme