Début : 2024-01-10 20:30:00

Séances animées par Damien Listre de l’association Du Cinéma Plein Mon Cartable.

Une collation vous sera proposée par l’association Cinépremière entre les deux séances.

– 18h00 : ALICE DANS LES VILLES (VOSTFR) – Drame – 1h50

Un jeune journaliste allemand en reportage aux Etats-Unis est bloqué dans un aéroport en grève. Une femme dans la même situation lui confie sa fillette, Alice. Elle doit les rejoindre a Amsterdam. Au lieu de rendez-vous, aucune trace de la jeune femme…

– 20h30 – PERFECT DAYS (VOSTFR) – Drame, Comédie – 2h05

Hirayama travaille à l’entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s’épanouit dans une vie simple, et un quotidien très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres, et les arbres qu’il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. EUR.

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

