Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie 90’s girls challenge Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

90’s girls challenge Chamonix-Mont-Blanc, 10 octobre 2021, Chamonix-Mont-Blanc. 90’s girls challenge 2021-10-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 17:00:00 17:00:00

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Tu n’as jamais osé te mettre au skateboard, tu regardais toujours les garçons en faire, à ton tour d’essayer de rouler, tourner et sauter. Initiations et challenge de skateboard réservés aux filles avec public mixte évidemment ! contact@moskateclub.com +33 6 81 75 39 71 https://www.moskateclub.com/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.92746#6.87268