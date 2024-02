90ème Fête du Citron® Office de Tourisme Menton, samedi 17 février 2024.

90ème Fête du Citron® Office de Tourisme Menton Alpes-Maritimes

Pendant plus de 15 jours, venez vivre les Corsos (parades de chars composés d’agrumes et animé par des groupes), admirer l’Exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès et visiter le Salon de l’Artisanat et le Festival des Orchidées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-03-03

Office de Tourisme 2 avenue Boyer

Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 90ème Fête du Citron® Menton a été mis à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles