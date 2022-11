Comrades Irish Band à l’Oliver Montpellier 909, Avenue des Platanes, Lattes (34)

Comrades Irish Band à l’Oliver Montpellier 909, Avenue des Platanes, Lattes (34), 19 novembre 2022, . Comrades Irish Band à l’Oliver Montpellier Samedi 19 novembre, 21h30 909, Avenue des Platanes, Lattes (34)

0

avec Comrades Irish Band 909, Avenue des Platanes, Lattes (34) 909, Avenue des Platanes, 34970 Lattes, France [{« link »: « http://www.comrades.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39711 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Comrades Irish Band en concert à l’O’liver Pub de Montpellier le Samedi 19 novembre à 21H30. Toute la musique festive des pubs d’Irlande dans une ambiance surréaliste ! www.comrades.fr source : événement Comrades Irish Band à l’Oliver Montpellier publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T21:30:00+01:00

2022-11-20T01:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 909, Avenue des Platanes, Lattes (34) Adresse 909, Avenue des Platanes, 34970 Lattes, France Age maximum 110 lieuville 909, Avenue des Platanes, Lattes (34)

909, Avenue des Platanes, Lattes (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//