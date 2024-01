CINÉRANDO – SUR LA ROUTE DES BERGERS 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, mardi 19 mars 2024.

Montpellier Hérault

De Arles en Provence jusqu’au Valle Stura en Italie, les 520 kilomètres de la « routo » témoignent encore du temps où hommes et bêtes fuyaient les chaleurs du sud pour la fraicheur de l’herbe des alpages.

De nos jours, cet itinéraire que l’on appelle aussi le chemin des bergers n’est plus emprunté par les transhumants mais par les randonneurs c’est le GR69.

En partant à la rencontre de ceux qui font vivre la culture pastorale et en nous faisant partager sa passion pour la marche, l’historien Antoine de Baecque nous accompagne sur les anciennes drailles de transhumance dans le somptueux décor des Alpes.

Réalisation : Pascal Cardeilhac 52′

Après la projection un échange avec le public et Pierre Fabre fondateur de la « Routo » directeur de la maison de la transhumance à Salon de Provence.

CineRando organisé par la fédération française de randonnée de l’Hérault et le conseil départemental de l’Hérault.

