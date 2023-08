LA PAUSE DES JEUX 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 25 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Venez jouer aux Archives pendant la pause déjeuner !.

2024-01-25 12:00:00 fin : 2024-01-25 14:00:00. .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Come play Archives during your lunch break!

Ven a jugar a los Archivos durante tu pausa para comer

Spielen Sie in der Mittagspause im Archiv!

Mise à jour le 2023-08-18 par PIERRESVIVES