CINÉRANDO – NAÏS AU PAYS DES LOUPS

Montpellier Hérault

Début : 2024-01-23 18:00:00

fin : 2024-01-23 19:30:00

Un père et sa fille, Naïs, qui commence tout juste à marcher et dire ses premiers mots, se lancent dans une folle aventure au coeur du Mercantour, le parc national le plus sauvage de France. Entre voyage initiatique et apprentissage de la nature avant son entrée en maternelle, Naïs vivra jusqu’à ses trois ans de véritables instants magiques. Au fil de leurs bivouacs et en toutes saisons, ils vont rencontrer des bouquetins, des serpents, des insectes, et apprendre à vivre parmi eux, chez eux. Elle pourra ainsi s’approcher au plus près de la faune et de la flore de ce vaste territoire et croiser le chemin du plus insaisissable de tous les animaux : le loup.

Après la diffusion échange avec M Olivier Salvador conservateur du parc naturel de Nohedes Pyrénées.

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



