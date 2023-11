LECTURE D’ARCHIVES : FAMILLE PROTESTANTE 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 15 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Découvrir les archives autrement, grâce au talent d’archivistes et comédiens bénévoles..

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Discover the archives in a different way, thanks to the talents of volunteer archivists and actors.

Descubra los archivos de una forma diferente, gracias al talento de archiveros y actores voluntarios.

Entdecken Sie die Archive auf andere Weise, dank des Talents von freiwilligen Archivaren und Schauspielern.

Mise à jour le 2023-11-06 par PIERRESVIVES