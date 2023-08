ATELIER CYANOTYPE 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 13 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Un atelier historique et créatif, tout en bleu !.

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



A historical and creative workshop, all in blue!

Un taller histórico y creativo, ¡todo en azul!

Ein historischer und kreativer Workshop, ganz in Blau!

