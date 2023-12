VISITE CONTÉE : HERMIONE LA PETITE LIONNE 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 11:00:00

fin : 2023-12-20 11:30:00 . Hermione est une petite lionne tout ce qu’il y a de plus banal. Un jour, au détour d’un baobab elle fait une rencontre étrange qui va la mener vers de nouveaux chemins. Durée : 30 minutes

À partir de 3 ans

Réservation obligatoire par mail : serviceprogrammation@herault.fr .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

