Cet évènement est passé ESCAPE GAME : UNE REPORTER D’ENFER 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier ESCAPE GAME : UNE REPORTER D’ENFER 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 15 novembre 2023, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-15 15:00:00

fin : 2023-11-15 16:00:00 A vous de mener l’enquête !.

A vous de mener l’enquête !

Une jeune reporter stylée est engagée par un magazine d’aventure et se retrouve perdue en pleine jungle lors de son premier reportage. De retour en France après avoir survécu pendant deux mois, elle doit écrire et illustrer un article sur son expérience incroyable. Elle se tourne alors vers vous pour récupérer son appareil photo oublié sur place. Faites vite, la conférence de rédaction commence dans 30 minutes ! Un escape game est un jeu collaboratif dans un décor grandeur nature.

L’objectif ? Mener à bien votre mission dans le temps imparti. Il faudra vous creuser les méninges, fouiller et résoudre des énigmes en équipe pour surmonter toutes les embûches et réussir votre mission. Les mercredis et samedis à 14h et 15h à partir du 7 octobre 2023 Adultes et enfants à partir de 8 ans

Groupe de 6 participants maximum

Gratuit

Réservation obligatoire par mail à serviceprogrammation@herault.fr (un numéro de téléphone vous sera demandé ainsi que les âges des enfants le cas échéant) .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-11-17 par PIERRESVIVES Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34080 Lieu 907 Rue du Professeur Blayac Adresse 907 Rue du Professeur Blayac Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Latitude 43.62558 Longitude 3.82458 latitude longitude 43.62558;3.82458

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/