LET’S TALK : ATELIER DE CONVERSATION EN ANGLAIS 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 7 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Un rendez-vous mensuel de discussion en VO autour de l’actualité anglo-saxonne, de sujets de société et de la vie quotidienne..

2023-09-07 17:30:00 fin : 2023-09-07 18:30:00. .

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



A monthly VO discussion of Anglo-Saxon current affairs, social issues and everyday life.

Debate mensual en VO sobre temas anglosajones de actualidad, asuntos sociales y vida cotidiana.

Ein monatliches Treffen für Diskussionen in OV über angelsächsische Nachrichten, gesellschaftliche Themen und den Alltag.

